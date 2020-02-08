Кубок Париматч Премьер: результаты матчей
3-й тур
«Спартак» — «Партизан» — 3:2 (1:2)
Голы: Зобнин, 7 (1:0). С.Павлович, 16 (1:1). Сума, 34 (1:2). Соболев, 48 (2:2). Понсе, 70 — с пенальти (3:2).
«Спартак»: Ребров (Максименко, 46), Рассказов (Гапонов, 74), Джикия (Ещенко, 74), Кутепов, Жиго (Маслов, 64), Айртон (Мельгарехо, 74), Зобнин (Гулиев, 74), Тил (Бакаев, 46), Крал (Маркитесов, 87), Мирзов (Соболев, 46), Понсе (Глушенков, 74).
«Партизан»: Стойкович, Остоич (Ф.Стеванович, 46), Милетич, С.Павлович (Брежанчич, 46), Урошевич (Вуячич, 46), Тошич (Шчекич, 46), Натхо, Зджелар (Л.Павлович, 46), Сума (Смилянич, 46), Асано (Маркович, 46. Лакчевич, 52), Садик (Матич, 46).
Предупреждения: Натхо, 32. Джикия, 36. Жиго, 40. Соболев, 86.
Удаление: Натхо, 42.
8 февраля. Доха. Стадион «Эспайр».
2-й тур
«Спартак» — «Локомотив» — 1:1 (0:1). Пенальти — 2:4
Голы: Игнатьев, 28 (0:1). Гапонов, 49 (1:1).
Серия пенальти: Миранчук — 0:1. Айртон — 1:1. Жемалетдинов — 1:2. Глушенков — 1:2 (вратарь). Хеведес — 1:2 (вратарь). Крал — 1:2 (вратарь). Крыховяк — 1:3. Мирзов — 2:3. Баринов — 2:4.
«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Рассказов (Ещенко, 46), Джикия, Маслов (Гапонов, 46), Жиго (Кутепов, 46), Мельгарехо (Айртон, 46), Тил (Маркитесов, 46), Бакалюк (Зобнин, 46), Гулиев (Крал, 46), Соболев (Мирзов, 46), Бакаев (Глушенков, 46).
«Локомотив»: Коченков (Медведев, 90+1), Игнатьев (Идову, 80), Кверквелия, Чорлука (Мурило, 75), Хеведес, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Миранчук, Жоау Мариу (Рыбус, 70), Эдер (Жемалетдинов, 46).
Предупреждения: Магкеев, 30. Чорлука, 52. Крыховяк, 90+2.
Судья: Мохамед Насер (Катар).
5 февраля. Доха. Стадион «Эспайр».
«Партизан» — «Ростов» — 1:3 (0:1)
Голы: Мамаев, 32 (0:1). Долгов, 57 (0:2). Шомуродов, 73 (0:3). Садик, 87 — с пенальти (1:3).
«Партизан»: Стойкович (Попович, 46), Вуячич, С.Павлович (Зджелар, 64), Брежанчич, Милетич (Цуцин, 57), Шчекич, Натхо (Смилянич, 46), Сума (Л.Павлович, 46), Асано, Маркович (Лакчевич, 59), Матич (Садик, 64).
«Ростов»: Песьяков, Козлов (Логашов, 61), Хаджикадунич (Чистяков, 46), Осипенко (Кожемякин, 60), Чернов (Ведерников, 73), Еременко (Ливаднов, 82), Норманн (Шомуродов, 20), Байрамян (Долгов, 46), Мамаев (Саплинов, 61), Попов (Безруков, 73), Зайнутдинов (Осинов, 68).
Предупреждение: Безруков, 74.
Судья: Аль-Аазба (Катар).
4 февраля. Доха. Стадион «Эспайр».
1-й тур
«Локомотив» — «Партизан» — 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 2:4
Голы: Эдер, 30 (1:0). Тошич, 33 (1:1).
Серия пенальти: Жоау Мариу — 1:0. Маркович — 1:1. Тугарев — 1:1 (вратарь). Зджелар — 1:2. Рыбус — 1:2 (вратарь). Матич — 1:3. Эдер — 2:3. Ф.Стеванович — 2:4.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Живоглядов, 63), Магкеев, Чорлука, Хеведес (Рыбус, 46), Жемалетдинов (Тугарев, 78), Крыховяк (Куликов, 46), Баринов (Мурило, 46. Кверквелия, 63), Ал.Миранчук (Коломейцев, 73), Ант.Миранчук (Жоау Мариу, 18), Эдер.
«Партизан»: Стойкович (Н.Стеванович, 46), Остоич (Вуячич, 46), С.Павлович, Милетич, Урошевич, Зджелар, Натхо (Шчекич, 62), Тошич (Маркович, 46), Сума (Л.Павлович, 71), Асано (Матич, 62), Садик (Ф.Стеванович, 62).
Предупреждение: Зджелар, 15.
Судья: Аль Кувари (Катар).
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (0:0)
Голы: Мирзов, 49 (1:0). Мирзов, 75 (2:0). Хаджикадунич, 89 (2:1).
«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Рассказов (Ещенко, 46), Кутепов (Жиго, 46), Джикия (Гапонов, 46), Маслов (Маркитесов, 46), Айртон (Мельгарехо, 46), Зобнин (Тил, 46), Бакалюк (Крал, 46), Гулиев (Бакаев, 46), Шюррле (Глушенков, 46), Понсе (Мирзов, 46).
«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46. Седов, 49), Козлов (Логашов, 46), Осипенко (Долгов, 46), Чистяков (Черкес, 46), Ведерников (Чернов, 46), Саплинов (Зайнутдинов, 46), Норманн (Еременко, 46), Мамаев (Попов, 46), Осинов (Прошляков, 46), Байрамян (Кожемякин, 46), Шомуродов (Хаджикадунич, 46).
Предупреждения: Шюррле, 8. Джикия, 11. Норманн, 44.