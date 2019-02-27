"Кто-то вставил на наш сайт галерею "Вокруг матча". СКА пошутил над "Спартаком"

СКА на своем официальном сайте опубликовал галерею, посвященную стартовому матчу первого раунда плей-офф КХЛ против "Спартака" (0:2).

- Кто-то вставил на наш сайт галерею "Вокруг матча". Скорее смотрите и сохраняйте себе, пока не удалили! - так представил эту галерею официальный Твиттер армейцев.

Кто-то вставил на наш сайт галерею "Вокруг матча". Скорее смотрите и сохраняйте себе, пока не удалили!https://t.co/os27bXqVie pic.twitter.com/V4ocdFqphl – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 27 февраля 2019 г.

Ранее подобную формулировку использовал глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг. Объясняя появление на сайте красно-белых материала негативного содержания о фанатах, он сказал: "Кто-то нам вставил эту публикацию".

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