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Ирматов и Мажич не поехали в Россию. Кашшаи будет руководить судьями до конца сезона

13:40
Равшан Ирматов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Равшан Ирматов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По данным «СЭ», в прошлом году, как и в 2019-м, возникла вероятность замены судейского руководителя. Был период, когда рассматривалось прекращение сотрудничества с Виктором Кашшаи и назначение на должность главы департамента судейства РФС другого специалиста.

Двумя основными кандидатами считались Милорад Мажич и Равшан Ирматов. С обоими были предварительные разговоры — без обязательств. В итоге Мажич пока приступил к работе с судейским корпусом на Кипре. А Ирматов продолжает фактически руководить футбольной ассоциацией Узбекистана и выполнять обязанности первого заместителя министра физической культуры и спорта этой страны.

Таким образом, Кашшаи и его заместитель Дьордь Ринг останутся в департаменте как минимум до конца сезона-2020/21. (Александр Бобров)

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