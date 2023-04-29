В субботу, 29 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 58 очками, «Крылья Советов» идут на 12-й строчке с 25 очками.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит». Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».