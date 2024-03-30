Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

«Крылья Советов» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Матч РПЛ «Крылья» — «Зенит» начнется в 14.00 мск 30 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Зенита» Иван Сергеев.
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» в Самаре на своем поле 30 марта примут «Зенит» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Самара Арена» начнется в 14.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Крылья Советов» — «Зенит» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер» по платной подписке. Начало — в 13.50 мск.

Следите за ключевыми событиями игры «Крыльев» с «Зенитом» в матч-центре «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи 22-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» главного тренера Игоря Осинькина располагаются на восьмом месте с 29 баллами в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» под руководством Сергея Семака набрал 40 очков и лидирует в чемпионате страны.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
2
0
Читайте также
Илья Ковальчук с супругой воспитывают четверых детей
Экс-игроку «Эвертона» грозит минимум пожизненное заключение
Стало известно об испытании Западом на Украине вызывающего рак препарата
Карпин опозорил «Динамо», команда Лички сдала борьбу за чемпионство? Что случилось в матче «Динамо» - «Ростов»
Захарова оценила состояние Зеленского после его слов о переговорах с РФ
Кладбища Европы растут из-за ликвидированных наемников ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Щетинин: «8 очков от топ-3 — это не предел для «Ростова»
Гришин: «Перерыв пошел на пользу «Сочи», но ЦСКА сильнее по составу и по игре»
В «Ростове» двумя словами оценили разгром «Динамо»
Чернов — о победе над «Динамо»: «Вышли на матч с запредельным настроем»
«Крылья Советов» — «Зенит»: Рассказов и Нино в старте, Писарский и Сергеев в запасе
Игрок «Факела» Магаль: «Горжусь этим сезоном. Хотелось бы подняться выше восьмого места»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипер «Ростова» Песьяков оценил роль ошибки Лещука в матче с «Динамо»

«Крылья Советов» — «Зенит»: Рассказов и Нино в старте, Писарский и Сергеев в запасе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости