«Крылья Советов» в Самаре на своем поле 30 марта примут «Зенит» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Самара Арена» начнется в 14.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Крылья Советов» — «Зенит» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер» по платной подписке. Начало — в 13.50 мск.

Следите за ключевыми событиями игры «Крыльев» с «Зенитом» в матч-центре «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи 22-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» главного тренера Игоря Осинькина располагаются на восьмом месте с 29 баллами в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» под руководством Сергея Семака набрал 40 очков и лидирует в чемпионате страны.

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