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Голкипер «Ростова» Песьяков оценил роль ошибки Лещука в матче с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал влияние ошибки голкипера «Динамо» (4:1) Игоря Лещука на матч между командами в 22-м туре РПЛ.

«Сложно судить. Иногда говорят, что первый гол определяющий. Но я не думаю, что «Динамо» — настолько неуверенная в себе команда, что ее может надломить пропущенный мяч. Что, если команда пропустила мяч, можно уходить в раздевалку и не играть? Мне кажется, это неверная трактовка», — цитирует Песьякова «Евро-Футбол.Ру».

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Игорь Лещук
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
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 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
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