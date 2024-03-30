Голкипер «Ростова» Песьяков оценил роль ошибки Лещука в матче с «Динамо»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал влияние ошибки голкипера «Динамо» (4:1) Игоря Лещука на матч между командами в 22-м туре РПЛ.

«Сложно судить. Иногда говорят, что первый гол определяющий. Но я не думаю, что «Динамо» — настолько неуверенная в себе команда, что ее может надломить пропущенный мяч. Что, если команда пропустила мяч, можно уходить в раздевалку и не играть? Мне кажется, это неверная трактовка», — цитирует Песьякова «Евро-Футбол.Ру».

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.