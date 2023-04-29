«Крылья Советов» — «Зенит»: Клаудиньо вывел гостей вперед

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо забил гол в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Футболист отметился на 30-й минуте. Это его 4-й гол в сезоне.

Ранее в составе гостей отметился Малком. У хозяев отличился Сергей Бабкин.

Матч проходит в Самаре. Счет к 33-й минуте — 2:1 в пользу гостей.