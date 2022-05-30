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«Крылья Советов» выкупили защитника Илью Гапонова у «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Илья Гапонов.
Фото ФК «Крылья Советов».

Защитник Илья Гапонов стал полноправным игроком «Крылья Советов», сообщает сайт команды.

Клуб активировал опцию выкупа футболиста у московского «Спартака». Весной Илья Гапонов выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.

«Илья — российский защитник с массой сильных игровых качеств. Ему 24 года, это отличный футбольный возраст. Сейчас очень сложно приобрести качественного российского футболиста за адекватные деньги. Нам это удалось, мы считаем Гапонова хорошим приобретением. Илья проявил себя в матчах за «Крылья», и мы рассчитываем, что он продолжит прогрессировать вместе с нашей командой», — отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Защитник провел за команду 6 матчей в РПЛ. Контракт с Гапоновым заключен сроком на 3 года.

Источник: https://pfcks.ru/news/2022/05/30/novosti_1035.html
Илья Гапонов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
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