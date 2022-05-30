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Сперцян не планирует покидать «Краснодар» летом

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно и переходить в «Ниццу», информирует «РБ Спорт».

21-летний полузащитник хорошо чувствует себя в краснодарском клубе. В сезоне-2022/23 Сперцян будет играть ключевую роль в атаке «быков».

Ранее сообщалось, что Спецрян может перейти в «Ниццу», однако заместитель директора по связям с общественностью клуба Николас Бернард не подтвердил информацию.

Полузащитник «Краснодара» провел в текущем сезоне 25 игр, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

«Краснодар» в сезоне-2021/22 занял 4-е место в ТИНЬКОФФ РПЛ, набрав 50 очков за 30 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spertsyan-ne-pokinet-krasnodar-e-tim-letom/
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