Сперцян не планирует покидать «Краснодар» летом

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно и переходить в «Ниццу», информирует «РБ Спорт».

21-летний полузащитник хорошо чувствует себя в краснодарском клубе. В сезоне-2022/23 Сперцян будет играть ключевую роль в атаке «быков».

Ранее сообщалось, что Спецрян может перейти в «Ниццу», однако заместитель директора по связям с общественностью клуба Николас Бернард не подтвердил информацию.

Полузащитник «Краснодара» провел в текущем сезоне 25 игр, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

«Краснодар» в сезоне-2021/22 занял 4-е место в ТИНЬКОФФ РПЛ, набрав 50 очков за 30 туров.