"Крылья Советов" и "Урал" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет хавбек самарцев Джано, а также нападающий "шмелей" Павел Погребняк.

Состав "Крыльев Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Джано, Мохаммед, Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич.

Состав "Урала": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк.

"Крылья" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. "Урал" с 30 баллами располагается на 11-й строчке.

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