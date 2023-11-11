«Крылья Советов» на своем поле примут «Урал» в 15-м туре чемпионата России 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию в перекличке. Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — «Урал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Команда Игоря Осинькина набрала 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы располагаются на 12-й строчке, в их активе — 16 баллов.

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