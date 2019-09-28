«Крылья Советов» — «Тамбов»: составы команд
12:57
Cтали известны составы «Крыльев Советов» и «Тамбова» на матч 11-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев.
Запасные — Овсянников, Лысцов, Якуба, Радонич, Терехов, Гынсарь, Тимофеев, Чичерин, Смирнов, Киселев, Бурлак, Канунников.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Тетрашвили, Обухов, Мелкадзе, Карасев, Грицаенко, Таказов, Осипенко, Ойеволе, Костюков.
Запасные — Сугробов, Кулик, Чернышов, Килин, Мамтов, Олабиран, Аппаев, Мухаммед, Часовских, Муниру.
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