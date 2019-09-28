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«Крылья Советов» — «Тамбов»: составы команд

12:57
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Cтали известны составы «Крыльев Советов» и «Тамбова» на матч 11-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев.

Запасные — Овсянников, Лысцов, Якуба, Радонич, Терехов, Гынсарь, Тимофеев, Чичерин, Смирнов, Киселев, Бурлак, Канунников.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Тетрашвили, Обухов, Мелкадзе, Карасев, Грицаенко, Таказов, Осипенко, Ойеволе, Костюков.

Запасные — Сугробов, Кулик, Чернышов, Килин, Мамтов, Олабиран, Аппаев, Мухаммед, Часовских, Муниру.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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