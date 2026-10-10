Игдисамов о Баринове: «Если цветок из горшка в горшок пересаживаешь, ему нужна адаптация»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Баринова.

— Сложилось ощущение, что Баринову пока так и не подобрали идеальную позицию. У вас есть понимание, где его оптимально использовать?

— Вопрос очень сложный. Я уже говорил: если цветок из горшка в горшок пересаживаешь, ему тоже нужна адаптация, чтобы привыкнуть к новой почве. Дима всю жизнь провел в «Локомотиве», это его первая смена клуба. Требовалось время на адаптацию. Плюс он попал в такой период, когда с зимы до весны вся команда не показывала лучший футбол. Далее поменялся тренер, пришел я со своими требованиями — опять нужно адаптироваться. Считаю, нам просто не хватило времени, чтобы определить его идеальную позицию и где бы он мог показывать лучшие качества. К сожалению, он получил травму.

Мы поменяли модель, возможно, в структуре с тремя центральными [защитниками] ему было бы легче. Но мы не сможем использовать его в ближайшие месяцы. Хотелось бы пожелать Диме здоровья, быстрого восстановления. Мы его очень ждем. Для нас Баринов — важный футболист и с точки зрения раздевалки: он подсказывает молодым, парень с характером. Для создания коллектива Дима был нам очень важен. Его сейчас не хватает. Как и Игоря Владимировича Акинфеева, Милана Гайича, Мойзеса, которых мы ждем. Желаем всем быстрее выздороветь и присоединиться к команде.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе этого года. В этом сезоне 30-летний россиянин провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.