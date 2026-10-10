Игдисамов о Баринове: «Если цветок из горшка в горшок пересаживаешь, ему нужна адаптация»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Баринова.
— Сложилось ощущение, что Баринову пока так и не подобрали идеальную позицию. У вас есть понимание, где его оптимально использовать?
— Вопрос очень сложный. Я уже говорил: если цветок из горшка в горшок пересаживаешь, ему тоже нужна адаптация, чтобы привыкнуть к новой почве. Дима всю жизнь провел в «Локомотиве», это его первая смена клуба. Требовалось время на адаптацию. Плюс он попал в такой период, когда с зимы до весны вся команда не показывала лучший футбол. Далее поменялся тренер, пришел я со своими требованиями — опять нужно адаптироваться. Считаю, нам просто не хватило времени, чтобы определить его идеальную позицию и где бы он мог показывать лучшие качества. К сожалению, он получил травму.
Мы поменяли модель, возможно, в структуре с тремя центральными [защитниками] ему было бы легче. Но мы не сможем использовать его в ближайшие месяцы. Хотелось бы пожелать Диме здоровья, быстрого восстановления. Мы его очень ждем. Для нас Баринов — важный футболист и с точки зрения раздевалки: он подсказывает молодым, парень с характером. Для создания коллектива Дима был нам очень важен. Его сейчас не хватает. Как и Игоря Владимировича Акинфеева, Милана Гайича, Мойзеса, которых мы ждем. Желаем всем быстрее выздороветь и присоединиться к команде.
Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе этого года. В этом сезоне 30-летний россиянин провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
10
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
11
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
12
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
13
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1