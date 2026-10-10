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Игдисамов о Баринове: «Если цветок из горшка в горшок пересаживаешь, ему нужна адаптация»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника Дмитрия Баринова.

— Сложилось ощущение, что Баринову пока так и не подобрали идеальную позицию. У вас есть понимание, где его оптимально использовать?

— Вопрос очень сложный. Я уже говорил: если цветок из горшка в горшок пересаживаешь, ему тоже нужна адаптация, чтобы привыкнуть к новой почве. Дима всю жизнь провел в «Локомотиве», это его первая смена клуба. Требовалось время на адаптацию. Плюс он попал в такой период, когда с зимы до весны вся команда не показывала лучший футбол. Далее поменялся тренер, пришел я со своими требованиями — опять нужно адаптироваться. Считаю, нам просто не хватило времени, чтобы определить его идеальную позицию и где бы он мог показывать лучшие качества. К сожалению, он получил травму.

Мы поменяли модель, возможно, в структуре с тремя центральными [защитниками] ему было бы легче. Но мы не сможем использовать его в ближайшие месяцы. Хотелось бы пожелать Диме здоровья, быстрого восстановления. Мы его очень ждем. Для нас Баринов — важный футболист и с точки зрения раздевалки: он подсказывает молодым, парень с характером. Для создания коллектива Дима был нам очень важен. Его сейчас не хватает. Как и Игоря Владимировича Акинфеева, Милана Гайича, Мойзеса, которых мы ждем. Желаем всем быстрее выздороветь и присоединиться к команде.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе этого года. В этом сезоне 30-летний россиянин провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.

Дмитрий Игдисамов.«Сладко мне не было... Судьба побила хорошо, и это закалило характер». Откровенное интервью Игдисамова
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Дмитрий Баринов
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Дмитрий Игдисамов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Зенит

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Динамо Мх

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П
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Педро

Зенит

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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

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