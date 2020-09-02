«Крылья Советов» раскрыли детали трансфера Пруцева в «Сочи»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о переходе полузащитника Данила Пруцева в «Сочи».

По условиям соглашения между клубами точная сумма разглашению не подлежит, но менеджер отметил, что трансфер игрока в «Сочи» покроет 40 процентов расходов на переход восьми футболистов, которых «Крылья» приобрели у «Чертаново». Об этом директор рассказал ГТРК «Самара».

По данным источника, общая сумма сделки между «Чертаново» и «Крыльями» составила около 100 миллионов рублей. Сумма, которую «Сочи» выплатит «Крыльям» за Пруцева, в 3,5 раза выше той, которую самарцы потратили на приобретение этого игрока месяцем ранее.

20-летний Пруцев перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» 31 июля 2020 года. Он провел за «Крылья» семь матчей и отдал одну результативную передачу.