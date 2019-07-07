18:38 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" объявили об уходе Рабиу. У игрока проблемы со здоровьем

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Официальный Twitter "Крыльев Советов" сообщил об уходе полузащитника Мохаммеда Рабиу. 29-летний ганский футболист покинул команду из-за проблем со здоровьем. Подробности не уточняются.

В прошлом сезоне Рабиу провел за "Крылья Советов" 23 матча и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 700 тысяч евро.

Ранее Рабиу выступал за "Анжи" и "Кубань".

 

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