"Крылья Советов" объявили об уходе Рабиу. У игрока проблемы со здоровьем

Официальный Twitter "Крыльев Советов" сообщил об уходе полузащитника Мохаммеда Рабиу. 29-летний ганский футболист покинул команду из-за проблем со здоровьем. Подробности не уточняются.

В прошлом сезоне Рабиу провел за "Крылья Советов" 23 матча и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 700 тысяч евро.

Ранее Рабиу выступал за "Анжи" и "Кубань".

Полузащитник Мохаммед Рабиу больше не сможет выступать за нашу команду. Футболист покинул "Крылья" из-за проблем со здоровьем — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 7 июля 2019 г.

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