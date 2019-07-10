"Крылья Советов": Корниленко завершит игровую карьеру и войдет в тренерский штаб команды

Официальный Twitter "Крыльев Советов" сообщает, что нападающий команды Сергей Корниленко завершит игровую карьеру. 36-летний белорусский футболист войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича.

– Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в "Крыльях Советов" в другом качестве, – приводит слова председателя совета директоров самарского клуба Александра Фетисова.

Корниленко выступал за "Крылья Советов" с 2011 года. В прошлом сезоне форвард провел 23 матча за команду и забил четыре гола. В общей сложности футболист принял участие в 205 играх самарского клуба и отличился 56 раз.

⚡️Сергей Корниленко завершит карьеру игрока и войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича в "Крыльях". Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в @fckssamara в другом качестве, - сказал председатель Совета директоров А.Б.Фетисов. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 10 июля 2019 г.

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