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Сегодня, 17:23

«Крылья Советов» близки к приобретению 20-летнего нападающего из Сербии

Иван Шитик
Корреспондент
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20-летний сербский полузащитник Александар Чиркович с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Крыльях Советов», утверждает Metaratings.ru.

Самарцы близки к приобретению футболиста, выступающего за сербский «Вождовац». В ближайшее время ожидается его прибытие в расположение команды.

Чиркович выступает на позиции левого вингера. В прошлом сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Сербии, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Также футболист сыграл в прошлом сезоне два матча за молодежную сборную Сербии.

Источник: https://metaratings.ru/news/krylya-sovetov-blizki-k-priobreteniyu-20-letnego-serba-chirkovicha-1341767/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
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9
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11
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