«Крылья Советов» близки к приобретению 20-летнего нападающего из Сербии

20-летний сербский полузащитник Александар Чиркович с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Крыльях Советов», утверждает Metaratings.ru.

Самарцы близки к приобретению футболиста, выступающего за сербский «Вождовац». В ближайшее время ожидается его прибытие в расположение команды.

Чиркович выступает на позиции левого вингера. В прошлом сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Сербии, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Также футболист сыграл в прошлом сезоне два матча за молодежную сборную Сербии.