«Крылья Советов» близки к приобретению 20-летнего нападающего из Сербии
20-летний сербский полузащитник Александар Чиркович с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Крыльях Советов», утверждает Metaratings.ru.
Самарцы близки к приобретению футболиста, выступающего за сербский «Вождовац». В ближайшее время ожидается его прибытие в расположение команды.
Чиркович выступает на позиции левого вингера. В прошлом сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Сербии, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Также футболист сыграл в прошлом сезоне два матча за молодежную сборную Сербии.
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|4
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|1
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|
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|
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|
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|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
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|6
|0
|1
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Сочи – Химки
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|
Н. Новгород – Динамо
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|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
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|- : -
|28.08
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|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
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|
Торпедо – Краснодар
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Торпедо М
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