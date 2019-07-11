"Крылья Советов" арендовали у "Динамо" Терехова

Полузащитник Антон Терехов перешел из "Динамо" в "Крылья Советов" на правах аренды, сообщает официальный сайт столичного клуба. Соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано до конца сезона-2019/20.

В прошедшем сезоне Терехов провел в чемпионате и Кубке России в общей сложности 3 неполных матча (51 минуту). Также на его счету 16 игр и 2 гола в первенстве молодежных команд РПЛ. В позапрошлом сезоне Терехов забил свой дебютный мяч в премьер-лиге, отличившись в игре с "Уралом" (2:2) 3 ноября 2017 года.