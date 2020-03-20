Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк назван лучшим игроком клуба по итогам марта. В трех матчах месяца поляк отметился голом и результативной передачей. За него проголосовали 5605 болельщиков (69,5 процента).

В тройку вошли также Гильерме (940 голосов, 11,6 процента) и Станислав Магкеев (682 голоса, 8,4 процента). Далее расположились Алексей Миранчук (651 голос, 8 процентов) и Рифат Жемалетдинов (187 голосов, 2,3 процента).

Крыховяк завоевывает титул игрока месяца в пятый раз за сезон из шести.