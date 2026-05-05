Крунич рассказал о «сексуальном футболе» Божовича

Бывший футболист ФК «Москва» Бранислав Крунич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе тренера Миодрага Божовича.

— Миодраг Божович рассказывал, что ставил «сексуальный футбол». В «Москве» это ощущалось?

— Он же закончил играть в Нидерландах — вот и привез нам короткие передачи, тренировки почти без бега — все с мячом: пас, пас, пас. Так что многим это могло показаться сексуальным.

В целом у нас подобрались хорошие российские футболисты, плюс нам добавили аргентинцев. Так что показывали неплохой футбол.

— Несмотря на то что вы босниец, Божович называл вас сербским братом.

— У нас же похожие языки. Я в ответ называл его шефом! Графом не осмеливались называть. Все-таки мы уважали его, — сказал Крунич «СЭ».

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

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