Круговой — о трансфере Соболева: «Честно сказать, я немного в шоке»

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что шокирован переходом нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего форварда 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Сумма перехода игрока составила 10 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

«В шоке ли я от перехода Соболева? Честно — немного. Тем более если брать ту ситуацию, которая была с Барриосом, Родригао и Чистяковым (потасовка в матче Кубка России в декабре 2023 года — Прим. «СЭ»).

Круговой является воспитанником «Зенита», он выступал за основную команду петербургского клуба с 2019 по 2024 год. Зимой 2024 года защитник подписал контракт с ЦСКА, который вступал в силу в июне. Вторую половину сезона-2023/24 Круговой провел, играя за вторую команду «Зенита» во второй лиге Б.