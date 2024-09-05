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Сегодня, 13:20

Мовсисян: «Станет ли Барко таким же успешным, как я? Посмотрим»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Юра Мовсисян.
Фото Global Look Press

Экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян прокомментировал выступления команды в текущем сезоне РПЛ и работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2017 год, провел 66 матчей и забил 27 голов. В сезоне-2012/13 он разделил приз лучшему бомбардиру чемпионата России с форвардом «Краснодара» Вандерсоном (у обоих — по 13 мячей).

«Спартак» сейчас возглавляет Станкович, во время своей футбольной карьеры он был одним из моих кумиров. Сейчас видно, что Деян — фантастический тренер, здорово работает! Он свой дух передает игрокам, и ребята идут вперед благодаря его духу. Пока рано говорить о чемпионских амбициях, но «Спартак» всегда борется за чемпионство. Тем более после такого старта в РПЛ команда должна быть в чемпионской гонке. Перед началом каждого сезона все знают, что «Спартак» будет в борьбе за чемпионство", — цитирует Мовсисяна Metaratings.

Также экс-форвард сборной Армении оценил игру аргентинского полузащитника московской команды Эсекьеля Барко.

«Станет ли Барко таким же успешным, как я? Посмотрим, время покажет (смеется). Видно по данным, что Барко очень сильный футболист, у него есть определенные качества и амбиции. Я очень надеюсь, что он может помочь нашему «Спартаку» одержать больше побед», — добавил Мовсисян.

«Спартак» после 7 туров занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре 15 сентября красно-белые в гостях встретятся с махачкалинским «Динамо». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Деян Станкович
Юра Мовсисян
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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