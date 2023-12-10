Кривцов побежал праздновать к трибуне победный гол в ворота ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов побежал праздновать на трибуну победный гол в ворота ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ.

21-летний полузащитник забил свой первый мяч в этом сезоне на 90-й минуте встречи. После этого он побежал праздновать на трибуну.

«Краснодар» (38 очков) благодаря победе над ЦСКА ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича на два очка опережает «Зенит».