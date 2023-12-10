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Сегодня, 22:15

Быстров: «Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Краснодара» над ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Отличный матч. Есть ли у «Краснодара» чемпионский дух? Он всегда есть у команды, которая идет на первом месте. Именно в таких матчах, где нужно вырвать победу, он и проявляется. Ивич сделал хорошую замену. Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом», — сказал Быстров «СЭ».

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимнюю паузу на первом месте в РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает идущий вторым «Зенит» на два очка.

В первом матче после зимнего перерыва «Краснодар» дома примет «Рубин», а ЦСКА на своем поле встретится с «Оренбургом».

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
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