Полузащитник «Краснодара» Кристофер Олссон после победы над «Арсеналом» в матче 11-го тура чемпионата России (2:0) рассказал о том, какие выводы сделала команда после трех поражений кряду, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он сообщил, как был выбран штатный пенальтист в лице Ари.

— В тот момент, когда судья назначил пенальти в ворота «Арсенала», я об этом не подумал, — отметил Олссон. — Но потом, когда назначил пенальти, он ВАР пересмотрел. Там пенальти был.

— Выбирали, кто будет бить пенальти, или Ари сам сразу подошел к точке?

— Это на игровой установке было решено. Ари — пенальтист.

— То есть нет суеверия, что тот, кто заработал пенальти, не бьет его?

— Нет такого суеверия. Тренер на игровой установке назначил пенальтистов. Вот и все.

— У вас был момент с попаданием в штангу. Была ли цель забить и сделать такой подарок в день рождения жены?

— Было бы неплохо забить гол, чтобы преподнести ей это как подарок. Не получилось, к сожалению.

— Вы несколько раз подхватывали мяч и от своих ворот к чужим протаскивали. Это было ваше решение или тоже установка?

— На самом деле, такой установки не было. Это мое личное решение. Скорее всего, того требовали обстоятельства, конкретный эпизод. Я всегда пытаюсь помочь команде.

— Команда проиграла 3 матча подряд, особенно тяжелым был проигрыш «Базелю». Какие выводы после этого сделаны?

— Мы каждый матч — успешный и неудачный — пересматриваем. У нас есть разбор игр, и там мы просматриваем хорошие и плохие эпизоды, ошибки, на которых будем учиться. В любом матче есть такие эпизоды. Чтобы играть на хорошем уровне, все элементы важны — выигрывать единоборства, бегать с мячом и так далее. Я считаю, что изучение этого материала идет нам на пользу, и даже после ужасного поражения команда может стать сильнее, если она правильно поймет, что было не так и как этого избежать.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр