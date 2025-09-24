Рамирес: «Вернулся в Россию по зову сердца! Был вариант с Латинской Америкой, но душа не лежала»

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» объяснил, почему принял решение перейти в московский клуб.

«У меня заканчивался контракт с «Ференцварошем», в этот же момент появился интерес от «Локомотива». Были и другие варианты, но я вернулся в Россию по зову сердца. Были предложения от команд из Латинской Америки, но ехать туда душа не лежала. Как только появился «Локомотив», согласился буквально сразу. Был вариант еще с одним российским клубом, но ситуация развивалась очень быстро. Нужно было сделать выбор, и он оказался в пользу «Локомотива». Почему? Большой клуб из столицы, у которого огромная история. Для любого футболиста поиграть в такой команде — это событие. «Локомотив» — известный бренд», — сказал Рамирес «СЭ».

26 июля «Локомотив» объявил о подписании контракта с эквадорцем на два года.

Рамирес играл за «Краснодар» с 2017 по 2023 год. Два года назад он перешел в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги.