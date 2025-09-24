Анатолий Воробьев: «Сегодняшнее «Динамо» — это булгаковское Варьете. А Карпин — Жорж Бенгальский»
Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере бело-голубых Валерии Карпине.
— Если бы решение зависело от вас, кто бы сейчас тренировал «Динамо»?
— Михаил Галактионов. Человек творческий, обстоятельный, великолепно работает с молодежью. У него масса позитивных качеств. Правда, настораживает, что и он начинает слишком уж прислушиваться к внешней среде, теряя индивидуальность. Не хотелось бы, чтобы стал таким, как все. У нас часто руководители клубов стараются подмять тренера. Надеюсь, Галактионову удастся этого избежать. В любой ситуации надо сохранять себя.
Я уважаю Валерия Карпина. Считаю, из него получился бы классный менеджер. Может, даже президент РФС. Но тренерская профессия — это, как говорят англичане, не его чашка чая. Или, перефразируя Вольтера, каждый должен возделывать свой сад. «Сад» Карпина, на мой взгляд, административная работа.
Если «Спартак» я сравнил с «Палатой №6», то сегодняшнее «Динамо» — булгаковское Варьете. Удивительная схожесть! Совет директоров — это МАССОЛИТ, перебравшийся из Грибоедова на Ленинградский, 36. А Карпин — Жорж Бенгальский.
В «Динамо» вообще какой-то вирус: стоит выиграть один матч — все уже бредят чемпионством. От руководства до новичков — Глебова, Сергеева, Рубенса. Эта словесная мастурбация заслоняет конкретную работу. Карпин пока тоже больше говорит, чем делает. Отсюда аналогия с конферансье из «Мастера и Маргариты».
Думаю, в нынешнем сезоне «Динамо» в призеры не попадет. Займет четвертое или пятое место, при худшем раскладе — шестое-седьмое. Но ведь не для этого Карпина приглашали...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1