Анатолий Воробьев: «Сегодняшнее «Динамо» — это булгаковское Варьете. А Карпин — Жорж Бенгальский»

Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере бело-голубых Валерии Карпине.

— Если бы решение зависело от вас, кто бы сейчас тренировал «Динамо»?

— Михаил Галактионов. Человек творческий, обстоятельный, великолепно работает с молодежью. У него масса позитивных качеств. Правда, настораживает, что и он начинает слишком уж прислушиваться к внешней среде, теряя индивидуальность. Не хотелось бы, чтобы стал таким, как все. У нас часто руководители клубов стараются подмять тренера. Надеюсь, Галактионову удастся этого избежать. В любой ситуации надо сохранять себя.

Я уважаю Валерия Карпина. Считаю, из него получился бы классный менеджер. Может, даже президент РФС. Но тренерская профессия — это, как говорят англичане, не его чашка чая. Или, перефразируя Вольтера, каждый должен возделывать свой сад. «Сад» Карпина, на мой взгляд, административная работа.

Если «Спартак» я сравнил с «Палатой №6», то сегодняшнее «Динамо» — булгаковское Варьете. Удивительная схожесть! Совет директоров — это МАССОЛИТ, перебравшийся из Грибоедова на Ленинградский, 36. А Карпин — Жорж Бенгальский.

В «Динамо» вообще какой-то вирус: стоит выиграть один матч — все уже бредят чемпионством. От руководства до новичков — Глебова, Сергеева, Рубенса. Эта словесная мастурбация заслоняет конкретную работу. Карпин пока тоже больше говорит, чем делает. Отсюда аналогия с конферансье из «Мастера и Маргариты».

Думаю, в нынешнем сезоне «Динамо» в призеры не попадет. Займет четвертое или пятое место, при худшем раскладе — шестое-седьмое. Но ведь не для этого Карпина приглашали...