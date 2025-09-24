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Анатолий Воробьев: «Сегодняшнее «Динамо» — это булгаковское Варьете. А Карпин — Жорж Бенгальский»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере бело-голубых Валерии Карпине.

— Если бы решение зависело от вас, кто бы сейчас тренировал «Динамо»?

— Михаил Галактионов. Человек творческий, обстоятельный, великолепно работает с молодежью. У него масса позитивных качеств. Правда, настораживает, что и он начинает слишком уж прислушиваться к внешней среде, теряя индивидуальность. Не хотелось бы, чтобы стал таким, как все. У нас часто руководители клубов стараются подмять тренера. Надеюсь, Галактионову удастся этого избежать. В любой ситуации надо сохранять себя.

Я уважаю Валерия Карпина. Считаю, из него получился бы классный менеджер. Может, даже президент РФС. Но тренерская профессия — это, как говорят англичане, не его чашка чая. Или, перефразируя Вольтера, каждый должен возделывать свой сад. «Сад» Карпина, на мой взгляд, административная работа.

Если «Спартак» я сравнил с «Палатой №6», то сегодняшнее «Динамо» — булгаковское Варьете. Удивительная схожесть! Совет директоров — это МАССОЛИТ, перебравшийся из Грибоедова на Ленинградский, 36. А Карпин — Жорж Бенгальский.

В «Динамо» вообще какой-то вирус: стоит выиграть один матч — все уже бредят чемпионством. От руководства до новичков — Глебова, Сергеева, Рубенса. Эта словесная мастурбация заслоняет конкретную работу. Карпин пока тоже больше говорит, чем делает. Отсюда аналогия с конферансье из «Мастера и Маргариты».

Думаю, в нынешнем сезоне «Динамо» в призеры не попадет. Займет четвертое или пятое место, при худшем раскладе — шестое-седьмое. Но ведь не для этого Карпина приглашали...

Анатолий Воробьев стал героем авторской рубрики &laquo;СЭ&raquo; 15 к&nbsp;1.Анатолий Воробьев: «Сегодняшнее «Динамо» — это булгаковское Варьете. «Спартак» — «Палата № 6»

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Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
Анатолий Воробьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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