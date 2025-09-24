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Анатолий Воробьев: «Гинер и Нагорных — матерые менеджеры. Дадут сто очков форы любому, особенно коллегам из «Спартака» и «Динамо»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» оценил происходящее в российском футболе.

— Есть в нашем футболе люди, за которых болеете персонально?

— С симпатией отношусь к Николаю Ларину. Он оказался в системе, которая живет по своим законам, в итоге загремел в тюрьму. Но сколько футболистов раскрылось при нем в «Чертанове»! Уверен, клуб, который предложит Ларину должность спортивного директора, от этого только выиграет.

Рад за Андрея Талалаева. «Балтика» не просто здорово стартовала, но и показывает хороший футбол. Тренерская команда. Сбалансированная, управляемая. А у Андрея Талалаева-младшего, который теперь входит в штаб отца, я был научным руководителем в магистратуре РЭУ имени Плеханова. Парень замечательный, ярко проявил себя и как студент, и как капитан, а потом и как тренер университетской команды.

С интересом слежу за ветеранами. Евгений Гинер, Юрий Нагорных — матерые менеджеры. Дадут сто очков форы любому, особенно коллегам из «Спартака» и «Динамо». При этом с Гинером мы постоянно конфликтовали. Как соратника Толстых он пытался меня кошмарить на исполкомах РФС и в различных интервью. Но нельзя не признать, что Евгений Леннорович — сильный функционер.

Анатолий Воробьев стал героем авторской рубрики &laquo;СЭ&raquo; 15 к&nbsp;1.Анатолий Воробьев: «Сегодняшнее «Динамо» — это булгаковское Варьете. «Спартак» — «Палата № 6»

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Анатолий Воробьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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