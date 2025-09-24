Анатолий Воробьев: «Гинер и Нагорных — матерые менеджеры. Дадут сто очков форы любому, особенно коллегам из «Спартака» и «Динамо»

Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» оценил происходящее в российском футболе.

— Есть в нашем футболе люди, за которых болеете персонально?

— С симпатией отношусь к Николаю Ларину. Он оказался в системе, которая живет по своим законам, в итоге загремел в тюрьму. Но сколько футболистов раскрылось при нем в «Чертанове»! Уверен, клуб, который предложит Ларину должность спортивного директора, от этого только выиграет.

Рад за Андрея Талалаева. «Балтика» не просто здорово стартовала, но и показывает хороший футбол. Тренерская команда. Сбалансированная, управляемая. А у Андрея Талалаева-младшего, который теперь входит в штаб отца, я был научным руководителем в магистратуре РЭУ имени Плеханова. Парень замечательный, ярко проявил себя и как студент, и как капитан, а потом и как тренер университетской команды.

С интересом слежу за ветеранами. Евгений Гинер, Юрий Нагорных — матерые менеджеры. Дадут сто очков форы любому, особенно коллегам из «Спартака» и «Динамо». При этом с Гинером мы постоянно конфликтовали. Как соратника Толстых он пытался меня кошмарить на исполкомах РФС и в различных интервью. Но нельзя не признать, что Евгений Леннорович — сильный функционер.