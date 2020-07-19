Крицюк покинул «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил об уходе вратаря Станислава Крицюка. Голкипер перешел в кубанский клуб в 2016 году из «Браги», с ходу заиграл в основе, однако из-за травм потерял место в составе.

— Почему в заявке нет Синицына и Крицюка?

— У Крицюка проблемы со здоровьем, он досрочно завершил сотрудничество с клубом, попрощался с командой 2-3 недели назад. У Синицына тоже проблемы со здоровьем. (Екатерина Потапова)

Крицюк в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» во всех турнирах 6 матчей и пропустил 7 мячей.

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