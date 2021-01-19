«Краснодар» интересуется форвардом «Реймса» и сборной Сенегала

«Краснодар» заинтересован в приобретении нападающего «Реймса» Булайе Диа, утверждает Le10Sport. По информации источника, пока конкретных предложений по трансферу лучшего бомбардира лиги 1 пока не поступало.

Однако форвардом интересуются многие клубы. Среди них французский «Марсель», а также английские «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему футболисту также проявлял «Локомотив».

Булайе родился во Франции, однако представляет сборную Сенегала, за которую провел три матча.

В этом сезоне в чемпионате Франции он делит первое место по голам с нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе. У них по 12 мячей.