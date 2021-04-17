Гильерме: «Футбол за рамками матча — это удел посредственных команд»
Вратарь «Локомотива» Гильерме высказался о своей дисквалификации в чемпионате России и прокомментировал победу команды над «Ростовом» (4:1) в игре 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«Всех с победой! Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение 5 лет подряд. Я уверен, что это не повлияет ни на меня, ни на команду.
Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча — это удел посредственных команд. Вперед, «Локо»!» — написал у себя в Instagram Гильерме.
Гильерме был дисквалифицирован на 2 матча за поведение во время игры 25-го тура чемпионата против «Спартака» (2:0). Футболист продемонстрировал неприличный жест в адрес болельщиков красно-белых, которые оскорбляли его по ходу встречи.
Во время матча с «Ростовом» «Локомотив» устроил акцию поддержки вратаря, подготовив для болельщиков специальные майки в поддержку Гильерме с надписью «Мы — «Локо», мы — вместе» на груди и фамилией игрока на спине. Также футболист объявил состав своей команды перед стартовым свистком.
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