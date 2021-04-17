«Краснодар» — «Зенит»: Ионов вывел хозяев вперед на седьмой минуте матча
Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов открыл счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.
На 7-й минуте встречи футболист отправил мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга после передачи в штрафную от Кристоффера Олссона. Гол был засчитан после проверки со стороны ВАР на предмет положения вне игры.
Ионов проводит 18-й матч за «Краснодар» в сезоне-2020/21, этот гол стал для него вторым в составе «быков».
Прямая текстовая трансляция матча «Краснодар» — «Зенит»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю