Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Зенит»: Ионов вывел хозяев вперед на седьмой минуте матча

19:12
Алексей Ионов. Фото ФК «Краснодар»
Алексей Ионов. Фото ФК «Краснодар»
Теги:

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов открыл счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

На 7-й минуте встречи футболист отправил мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга после передачи в штрафную от Кристоффера Олссона. Гол был засчитан после проверки со стороны ВАР на предмет положения вне игры.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Ионов проводит 18-й матч за «Краснодар» в сезоне-2020/21, этот гол стал для него вторым в составе «быков».

Прямая текстовая трансляция матча «Краснодар» — «Зенит»

Краснодар — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры