«Краснодар» вылетел на сбор в Испанию, который пройдет с 15-го по 26-е января.

Также у краснодарцев запланированы еще два сбора. Они пройдут в Марбелье с 30 января по 10 февраля и с 13-го по 23-е февраля.

После 19 туров «Краснодар» занимает второе место с 35 очками.