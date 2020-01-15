«Краснодар» вылетел на сбор в Испанию
10:33
«Краснодар» вылетел на сбор в Испанию, который пройдет с 15-го по 26-е января.
Также у краснодарцев запланированы еще два сбора. Они пройдут в Марбелье с 30 января по 10 февраля и с 13-го по 23-е февраля.
После 19 туров «Краснодар» занимает второе место с 35 очками.
??? Мы полетели ??#Сборы2020 #БыкиНаСборах pic.twitter.com/XyrXnewAR5— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 15, 2020
Опрос
проголосовало: 7938Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...