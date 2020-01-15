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«Краснодар» вылетел на сбор в Испанию

10:33
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«Краснодар» вылетел на сбор в Испанию, который пройдет с 15-го по 26-е января.

Также у краснодарцев запланированы еще два сбора. Они пройдут в Марбелье с 30 января по 10 февраля и с 13-го по 23-е февраля.

После 19 туров «Краснодар» занимает второе место с 35 очками.

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