«Краснодар» обыграл «Урал» и единолично возглавил таблицу РПЛ

«Краснодар» в домашнем матче 9-го тура чемпионата России победил «Урал» со счетом 2:0. После перерыва сначала защитник гостей Егор Филипенко срезал мяч в свои ворота, а затем хавбек Кевин Ленини забил первым касанием после выхода на замену.

«Краснодар» (21 очко) единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.

«Урал» (14 очков) занимает восьмое место, у команды Виктора Гончаренко 4-матчевая серия без побед.