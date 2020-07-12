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«Краснодар» — «Урал»: первый гол «быков» засчитан ошибочно?

12 июля 2020, 22:16
«Краснодар» — «Урал». «Краснодар» — «Урал».
«Краснодар» — «Урал».
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На 14-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Урал» ошибся арбитр Кирилл Левников, засчитав первый гол хозяев поля.

"Краснодар" - "Урал".
«Краснодар» — «Урал».

В том моменте игрок «быков» Вандерсон Масиэл нарушил правило 13 «Штрафной/свободный удары». Он оказался на расстоянии меньше одного метра до «стенки» — располагался очень близко к Юрию Бавину.

Краснодар — Урал

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