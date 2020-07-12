«Краснодар» — «Урал»: первый гол «быков» засчитан ошибочно?
12 июля 2020, 22:16
На 14-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Урал» ошибся арбитр Кирилл Левников, засчитав первый гол хозяев поля.
«Краснодар» — «Урал».
В том моменте игрок «быков» Вандерсон Масиэл нарушил правило 13 «Штрафной/свободный удары». Он оказался на расстоянии меньше одного метра до «стенки» — располагался очень близко к Юрию Бавину.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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