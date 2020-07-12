На 14-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Урал» ошибся арбитр Кирилл Левников, засчитав первый гол хозяев поля.

«Краснодар» — «Урал».

В том моменте игрок «быков» Вандерсон Масиэл нарушил правило 13 «Штрафной/свободный удары». Он оказался на расстоянии меньше одного метра до «стенки» — располагался очень близко к Юрию Бавину.