На 82-й минуте матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» (2:0) вратарь гостей Александр Беленов парировал удар Ари с пенальти, однако арбитр Станислав Васильев назначил повторный 11-метровый удар. Почему он принял такое решение?

Первый ассистент Дмитрий Жвакин даже без помощи видеоарбитров заметил, что голкипер до удара явно сошел с линии ворот. Значит, была нарушена процедура выполнения 11-метрового, и Беленов извлек выгоду. Помощник Васильева дал ему соответствующий сигнал — рефери отреагировал. (Александр Бобров)