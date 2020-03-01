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«Краснодар» — «Уфа»: почему перебивался пенальти?

18:40
1 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Уфа» — 2:0. Ари успешно перебил пенальти в ворота «Уфы».
1 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Уфа» — 2:0. Ари успешно перебил пенальти в ворота «Уфы».
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На 82-й минуте матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» (2:0) вратарь гостей Александр Беленов парировал удар Ари с пенальти, однако арбитр Станислав Васильев назначил повторный 11-метровый удар. Почему он принял такое решение?

Первый ассистент Дмитрий Жвакин даже без помощи видеоарбитров заметил, что голкипер до удара явно сошел с линии ворот. Значит, была нарушена процедура выполнения 11-метрового, и Беленов извлек выгоду. Помощник Васильева дал ему соответствующий сигнал — рефери отреагировал. (Александр Бобров)

Краснодар — Уфа

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