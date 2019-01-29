"Краснодар" сыграл вничью с китайским "Бэйцзин Жэньхэ" в товарищеском матче

"Краснодар" в товарищеском матче сыграл вничью с "Бэйцзин Жэньхэ" (Китай) - 1:1.

Первый мяч на 19-й минуте забил сенегальский нападающий китайского клуба Макете Диоп. "Краснодар" отыгрался на 81-й минуте благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.

Товарищеский матч

"Краснодар" (Россия) - "Бэйцзин Жэньхэ" (Китай) - 1:1 (0:1)

"Краснодар": Крицюк, Спаич (Бородин, 62), Мартынович (Фьолусон, 62), Петров (Марков, 62), Олссон (Газинский, 46), Каборе (Голубев, 62), Стоцкий (Рамирес, 46), Перейра (Уткин, 62), Классон (Сергеев, 62), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 62), Игнатьев (Куэва, 62).

29 января. Марбелья. Стадион "Dama de Noche".

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