"Краснодар" сыграл вничью с "Чайкой" в товарищеском матче

Товарищеский матч между "Краснодаром" и "Чайкой"​ завершился результативной ничьей – 2:2.

В составе "быков" отличились Вандерсон и Иван Игнатьев, реализовавший пенальти. У команды из села Песчанокопского Ростовской области голами отметились Александр Хохлачев и Никита Чалый.

В прошлом сезоне "Краснодар" занял третье место в чемпионате России, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов​. "Чайка" стала победителем первенства ПФЛ в зоне "Юг" и в следующем сезоне примет участие в ФНЛ.

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"Краснодар" – "Чайка" – 2:2 (1:1)

Голы: Вандерсон Масиэл, 33 (1:0). Хохлачев, 45 (1:1). Игнатьев, 64 – с пенальти (2:1). Чалый, 84 (2:2).

"Краснодар": Крицюк, Грицаенко (Голубев, 46. Григорян, 73), Скопинцев (Ивашин, 46), Шишкин (Мартынов, 46), Камболов (Таранов, 46), Стоцкий (Бочко, 46), Сперцян (Сабуа, 46), Вандерсон Масиэл (Кутовой, 46), Намли (Жигулев, 46), Сулейманов (Игнатьев, 46), Ари (Уткин, 46. Якимов, 73).

Судья: Ермаков (Краснодар).

20 июня. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".