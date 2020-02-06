«Краснодар» сделал предложение об аренде нападающего «Бордо» Камано

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано может продолжить карьеру в России, сообщает L'Equipe. «Кранодар» сделал предложение об аренде игрока с правом выкупа. Цена — 8 миллионов евро.

23-летний гвинеец в текущем сезоне провел 11 матчей и забил один гол. Последний раз он выходил на поле 18 февраля прошлого года в матче Кубка лиги против «Бреста». Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов.