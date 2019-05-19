"Краснодар" разгромил "Арсенал" и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

"Краснодар" победил "Арсенал" в матче 29-го тура премьер-лиги (3:0). Голами отметились защитник Сергей Петров, хавбек Маурисио Перейра и нападающий Ари.

"Краснодар" набрал 53 очка и расположился на третьем месте. Столько же баллов у "Локомотива", который ранее сыграл вничью с "Уралом" (2:2), но железнодорожники располагаются выше за счет личных встреч (1:2, 1:0). Команды Мурада Мусаева и Юрия Семина гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, так как отрыв от идущего на четвертом месте "Спартака" составляет четыре очка за тур до конца чемпионата. "Арсенал" с 45 баллами занимает 6-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Краснодар" - 0:3 (0:0)

Голы: Петров, 55 (0:1). Перейра, 68 (0:2). Ари, 82 (0:3).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Кадири (Горбатенко, 63), Ткачев, Кангва, Мирзов, Костадинов, Лесовой.

"Краснодар": Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Спаич, Мартынович, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 74), Каборе, Перейра, Газинский (Фьолусон, 77), Классон, Ари.

Предупреждения: Каборе, 59. Спаич, 60. Костадинов, 67. Сафонов, 76.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Миневич (Смоленск).

19 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

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