18:22 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" разгромил "Арсенал" и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

67
Обсудить

"Краснодар" победил "Арсенал" в матче 29-го тура премьер-лиги (3:0). Голами отметились защитник Сергей Петров, хавбек Маурисио Перейра и нападающий Ари

"Краснодар" набрал 53 очка и расположился на третьем месте. Столько же баллов у "Локомотива", который ранее сыграл вничью с "Уралом" (2:2), но железнодорожники располагаются выше за счет личных встреч (1:2, 1:0). Команды Мурада Мусаева и Юрия Семина гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, так как отрыв от идущего на четвертом месте "Спартака" составляет четыре очка за тур до конца чемпионата. "Арсенал" с 45 баллами занимает 6-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига 

29-й тур 

"Арсенал" (Тула) - "Краснодар" - 0:3 (0:0)

Голы: Петров, 55 (0:1). Перейра, 68 (0:2). Ари, 82 (0:3). 

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Кадири (Горбатенко, 63), Ткачев, Кангва, Мирзов, Костадинов, Лесовой.

"Краснодар": Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Спаич, Мартынович, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 74), Каборе, Перейра, Газинский (Фьолусон, 77), Классон, Ари.

Предупреждения: Каборе, 59. Спаич, 60. Костадинов, 67. Сафонов, 76. 

Судьи: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Миневич (Смоленск).

19 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

Арсенал Т - Краснодар

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Кто финиширует в чемпионате России-2018/19 выше - "Локомотив" или "Краснодар"?
Обсудить
голосовать
67
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ