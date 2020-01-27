«Краснодар» поздравил Мусаева с рождением дочери
11:38
«Краснодар» поздравил старшего тренера команды Мурада Мусаева с рождением дочери.
— Замечательное событие произошло в семье нашего наставника! У Мурада Мусаева родилась дочь! — говорится в сообщении в Twitter «быков».
Мы поздравляем Мурада Олеговича и его супругу Юлию с рождением дочери!
Желаем маленькой принцессе и ее маме крепкого здоровья! А папе — поскорее окунуться в приятные хлопоты воспитания!
Замечательное событие произошло в семье нашего наставника! У Мурада Мусаева родилась дочь!?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 27, 2020
Мы поздравляем Мурада Олеговича и его супругу Юлию с рождением дочери!
Желаем маленькой принцессе и ее маме крепкого здоровья! А папе — поскорее окунуться в приятные хлопоты воспитания! pic.twitter.com/3mW85gADFK
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