«Краснодар» поздравил Мусаева с рождением дочери

«Краснодар» поздравил старшего тренера команды Мурада Мусаева с рождением дочери.

— Замечательное событие произошло в семье нашего наставника! У Мурада Мусаева родилась дочь! — говорится в сообщении в Twitter «быков».

Мы поздравляем Мурада Олеговича и его супругу Юлию с рождением дочери!

Желаем маленькой принцессе и ее маме крепкого здоровья! А папе — поскорее окунуться в приятные хлопоты воспитания!