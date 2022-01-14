«Краснодар» показал первую тренировку под руководством Фарке

«Краснодар» провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Даниэля Фарке. Видео опубликована на официальном канале клуба в YouTube.

Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим клубом Фарке был «Норвич», тренер работал с английской командой с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах. Ранее команду возглавлял Виктор Гончаренко.