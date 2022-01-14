В Италии подтвердили, что ЦСКА ведет переговоры с «Лацио» по Муричи

Известный итальянский инсайдер Джанулка Ди Марцио написал, что ЦСКА ведет активные переговоры с «Лацио» относительно трансфера нападающего Ведата Муричи. Римский клуб готов расстаться с игроком, который проиграл конкуренцию за место в основном составе.

Муричи перешел в «Лацио» в 2020 году из «Фенербахче». Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Косово в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий не забил ни разу в 11 матчах итальянской серии А, но отметился одной голевой передачей. Также Муричи принял участие в трех встречах группового этапа Лиги Европы, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

В активе форварда 18 голов в 37 матчах за сборную Косово.