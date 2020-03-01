«Краснодар» победил «Уфу» и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче 20-го тура чемпионата России — 2:0. В составе победителей отличились Ари и Маркус Берг.

Отметим, что Ари реализовал пенальти со второй попытки. Первым ударом форвард не смог переиграть Александра Беленова. Однако арбитр встречи Станислав Васильев после консультации с ВАР заставил перебить 11-метровый. Со второй попытки Ари был точен.

«Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», в активе которой 25 очков, остается на восьмом месте.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

20-й тур

«Краснодар» — «Уфа» — 2:0 (0:0)

Голы: Берг, 68 (1:0). Ари, 84 — с пенальти (2:0).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Олссон, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Вандерсон Масиэл (Сергеев, 88), Кайю, Ари.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Табидзе, Неделчару, Кротов (Агаларов, 69), Алиев, Фомин, Тилль (Терентьев, 79), Урунов, Бизяк (Вомбергар, 76).

Предупреждения: Сухов, 24. Петров, 45+1. Кайю, 48. Олссон, 58. Фомин, 67. Вандерсон Масиэл, 70. Йокич, 80. Беленов, 82. Вомбергар, 84.

Судьи: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Матюнин. Кобзев (оба — Москва).

1 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар».