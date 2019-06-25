"Краснодар" отправился на второй сбор в Австрию

Официальный Твиттер "Краснодара" сообщает, что команда отправилась на второй сбор в Австрию, где пройдет межсезонный турнир с клубами РПЛ.

Предварительный календарь игр "быков": 27 июня "Краснодар" – ЦСКА, 30 июня "Краснодар" – "Ростов", 4 июля "Спартак" – "Краснодар".

7 июля в расписании черно-зеленых запланирован еще один спарринг, соперник по которому будет определен позже. Сразу после его окончания команда вернется в Краснодар и заключительный этап подготовки к старту нового сезона проведет на своей базе.

В хорошем настроении 😁



Улетаем в Австрию на второй сбор ✈️ pic.twitter.com/dEYG5Y4kVj — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 июня 2019 г.

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