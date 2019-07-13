"Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции Берга

"Краснодар" подписал контракт с нападающим сборной Швеции Маркусом Бергом, забившим за свою профессиональную карьеру более 250 мячей.

Последние два сезона Берг провел в рядах "Аль-Айна" из ОАЭ, забил 46 голов в 60 официальных матчах. В составе этой команды форвард выиграл чемпионат и кубок страны.

В настоящий момент контракт Берга с "Аль-Айном" истек, и форвард в статусе свободного агента подписал трудовое соглашение с "Краснодаром" сроком на 1 год. В ближайшее время он приступит к тренировкам в составе своей новой команды.

На Берга претендовали несколько клубов из Греции и Турции. Фаворитом считался турецкий "Трабзонспор".

В минувшем сезоне Берг провел 29 матчей за "Аль-Айн", забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу.

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