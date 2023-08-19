«Краснодар» — «Локомотив»: видео голов

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«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ.

В первом тайме Эдуард Сперцян пробил мимо с 11-метровой отметки.

На второй минуте второго тайма счет в игре открыл Ильзат Ахметов.

Ничью москвичам на последних секундах встречи принес Антон Миранчук.

22-я минута. Сперцян — незабитый пенальти

47-я минута. Ахметов — 1:0

90+8-я минута. Миранчук — 1:1