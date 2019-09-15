В матче 9-го тура чемпионата России «Крансодар» принимает «Крылья Советов». Во втором тайме отличился полузащитник «быков» Кристоффер Олссон.

Шведский хавбек получил мяч на линии штрафной и дальним ударом низом отправил мяч в угол ворот Сергея Рыжикова. Для Олссона этот гол стал первым в составе «Краснодара».

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