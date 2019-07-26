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"Краснодар" и "Сочи" сыграли вничью в молодежном первенстве

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"Краснодар" сыграл вничью с "Сочи" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:1). "Быки" набрали 4 очка и расположились на 8-й строчке в турнирной таблице, команда из Сочи с 1 баллом занимает 12-е место. 

Молодежные команды 

3-й тур 

"Краснодар - мол." (Краснодар) - "Сочи - мол." (Сочи) - 1:1 (0:0)

Голы: Петерсон, 79 (1:0). Колмаков, 90+3 (1:1). 

Нереализованный пенальти: Петерсон (Краснодар - мол.), 79 (штанга)

Удаление: Корнюшин (Краснодар - мол.), 90+3. 

Судья: Дрожачих (Киров).

26 июля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

Краснодар - мол. - Сочи - мол.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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