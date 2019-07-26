"Краснодар" и "Сочи" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Краснодар" сыграл вничью с "Сочи" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:1). "Быки" набрали 4 очка и расположились на 8-й строчке в турнирной таблице, команда из Сочи с 1 баллом занимает 12-е место.

Молодежные команды

3-й тур

"Краснодар - мол." (Краснодар) - "Сочи - мол." (Сочи) - 1:1 (0:0)

Голы: Петерсон, 79 (1:0). Колмаков, 90+3 (1:1).

Нереализованный пенальти: Петерсон (Краснодар - мол.), 79 (штанга)

Удаление: Корнюшин (Краснодар - мол.), 90+3.

Судья: Дрожачих (Киров).

26 июля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

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