На 17-й минуте перенесенного матча Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» правильно поступил арбитр Михаил Вилков, удалив вратаря «быков» Матвея Сафонова, который сбил Вячеслава Грулева.

Фол произошел ближе к углу штрафной площади, но ворота были пустые, поэтому судья квалифицировал нарушение, как лишение соперника явной возможности забить гол, и достал красную карточку. (Александр Бобров)