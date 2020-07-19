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«Краснодар» — «Динамо»: за что удален вратарь «быков»?

21:16
«Краснодар» — «Динамо»: за что удален вратарь «быков»?
«Краснодар» — «Динамо»: за что удален вратарь «быков»?
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На 17-й минуте перенесенного матча Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» правильно поступил арбитр Михаил Вилков, удалив вратаря «быков» Матвея Сафонова, который сбил Вячеслава Грулева.

Фол произошел ближе к углу штрафной площади, но ворота были пустые, поэтому судья квалифицировал нарушение, как лишение соперника явной возможности забить гол, и достал красную карточку. (Александр Бобров)

Краснодар — Динамо

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